MHP'nin ilçe başkanlarından Yavuz Selim Aktaş'ın cenazesi defnedildi

Cenazeye, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ile Ülkü Ocakları İl Başkanı Cem Tutsoy da katıldı.

Kan kanseri nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 2 aydır tedavi gören ve dün yaşamını yitiren Aktaş için Hoşkadem Camisi'nde tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.