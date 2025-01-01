MHP'nin ilçe başkanlarından Yavuz Selim Aktaş'ın cenazesi defnedildi
Adana'nın Kozan ilçesinde, 66 yaşında yaşamını yitiren geçmiş dönem MHP ilçe başkanlarından Yavuz Selim Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, 66 yaşında yaşamını yitiren geçmiş dönem MHP ilçe başkanlarından Yavuz Selim Aktaş'ın cenazesi toprağa verildi.
Kan kanseri nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 2 aydır tedavi gören ve dün yaşamını yitiren Aktaş için Hoşkadem Camisi'nde tören düzenlendi.
Aktaş'ın naaşı burada kılınan namazının ardından Kozan Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ile Ülkü Ocakları İl Başkanı Cem Tutsoy da katıldı.
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