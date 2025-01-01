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        Mersin'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 19:59 Güncelleme: 01.01.2025 - 19:59
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        Mersin'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fahrettin Paşa Mahallesi'nde S.Y. yönetimindeki 33 AVJ 941 plakalı servis minibüsünün motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Minibüste maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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