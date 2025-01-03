Adana'da bir kişinin sokakta öldürülmesine ilişkin 18 sanığın yargılanması sürdü

Adana'da bir kişinin sokakta yürürken tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2'si firari, 1'i tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Fetullah B. ile bazı tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan tutuksuz sanık Yasin K. maktul İbrahim Taşkıran ile herhangi bir husumetinin olmadığını öne sürdü.

Maktulün, dayısının oğlu olduğunu belirten Yasin K, şöyle devam etti:

"Maktul İbrahim Taşkıran, husumetli olduğu aile ile aralarında aracı olmam için benden ricada bulundu. Ben de bu durumu kabul ettim. Aramızdaki konuşmaya göre, İbrahim Taşkıran husumetli olduğu Halil K'nin ailesine kan parası ödeyecekti. Hatta bir kısmını ben verecektim. Bu süre zarfında ben hacca gittim. Taraflar arasında barış sağlanamadığını duyunca ben her iki aileden de uzaklaştım. Bu konu sebebiyle İbrahim Taşkıran sosyal medya üzerinden bana küfretti. Ben iddia edildiği gibi DEAŞ terör örgütü mensuplarını bu cinayete azmettiren kişi değilim. Kimseye silah temin etmedim. DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum."