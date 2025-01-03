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        Adana'da bir kişinin sokakta öldürülmesine ilişkin 18 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da bir kişinin sokakta yürürken tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2'si firari, 1'i tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:44 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:44
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        Adana'da bir kişinin sokakta öldürülmesine ilişkin 18 sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'da bir kişinin sokakta yürürken tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 2'si firari, 1'i tutuklu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Fetullah B. ile bazı tutuksuz sanıklarla taraf avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan tutuksuz sanık Yasin K. maktul İbrahim Taşkıran ile herhangi bir husumetinin olmadığını öne sürdü.

        Maktulün, dayısının oğlu olduğunu belirten Yasin K, şöyle devam etti:

        "Maktul İbrahim Taşkıran, husumetli olduğu aile ile aralarında aracı olmam için benden ricada bulundu. Ben de bu durumu kabul ettim. Aramızdaki konuşmaya göre, İbrahim Taşkıran husumetli olduğu Halil K'nin ailesine kan parası ödeyecekti. Hatta bir kısmını ben verecektim. Bu süre zarfında ben hacca gittim. Taraflar arasında barış sağlanamadığını duyunca ben her iki aileden de uzaklaştım. Bu konu sebebiyle İbrahim Taşkıran sosyal medya üzerinden bana küfretti. Ben iddia edildiği gibi DEAŞ terör örgütü mensuplarını bu cinayete azmettiren kişi değilim. Kimseye silah temin etmedim. DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum."

        Savunması alınan tutuksuz sanıklardan Mahmut K. ise İbrahim Taşkıran'ın öldürülmesi olayında yer almadığını öne sürerek, "Bu olayla ilgim yoktur. Kimseyi bu cinayete azmettirmedim. DEAŞ terör örgütü ile bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Tutuklu sanık Fetullah B. ise suçsuz olduğunu iddia ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, Fetullah B'ye ait görüntüler ile olay anına ilişkin görüntülerin Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilerek maktule ateş eden kişinin sanık Fetullah B. olup olmadığı hususunda rapor aldırılmasına, sanık Fetullah B'nin tutukluluk halinin devamına, firari sanıklar Azad Y, Halil K. hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına karar verip ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde, 1 Eylül 2023'te İbrahim Taşkıran'a, kaldırımda telefonda konuştuğu sırada motosikletle gelen iki kişiden biri çift tabancayla ateş açmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Taşkıran, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Cinayet, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti.

        İbrahim Taşkıran'ın öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 18 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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