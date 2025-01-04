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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:33 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:33
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Erkan Özdamar, Bersan Duran, Abdullah Uğur Sarı

        Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Ozan Demirbağ, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Aimbetov

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türünç, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

        Gol: Dk. 32 Davidson (RAMS Başakşehir)

        Sarı kartlar: Dk. 19 Crespo, Dk. 22 Opoku, Dk. 45+2 Kemen (RAMS Başakşehir)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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