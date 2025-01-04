Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Erkan Özdamar, Bersan Duran, Abdullah Uğur Sarı
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Ozan Demirbağ, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Aimbetov
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türünç, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek
Gol: Dk. 32 Davidson (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 19 Crespo, Dk. 22 Opoku, Dk. 45+2 Kemen (RAMS Başakşehir)
ADANA
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