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        Adana'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı

        Adana'da seyir halinde yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:45 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:45
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        Adana'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı
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        Adana'da seyir halinde yangın çıkan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan mevkisinde bir hafif ticari araç, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, yol kenarında durdurduğu araçtan inip durumu itfaiyeye bildirdi.

        İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan, itfaiye ekipleri yol kenarındaki çalılıklara sıçrayan yangını da söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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