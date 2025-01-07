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        Adanaspor, Andrei Ivan ile prensipte anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 28 yaşındaki Rumen forvet Andrei Ivan ile prensipte anlaştıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 15:11 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:11
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        Adanaspor, Andrei Ivan ile prensipte anlaştı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 28 yaşındaki Rumen forvet Andrei Ivan ile prensipte anlaştıklarını duyurdu.

        Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, prensipte anlaşmaya varılan Ivan, kulüp başkanı Ergin Göleli ile perşembe günü İstanbul'da bir araya gelecek.

        Son olarak Romanya 1. Lig ekibi CS U Craiova'da forma giyen Ivan, Adana'da sözleşme imzalayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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