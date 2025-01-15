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        Adana'da evlerinde ruhsatsız 12 silah ele geçirilen 2 kardeş tutuklandı

        Adana'da evlerinde ruhsatsız 12 silah, çelik yelek ve çok sayıda silah parçası ele geçirilen 2 kardeş tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:10 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:14
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        Adana'da evlerinde ruhsatsız 12 silah ele geçirilen 2 kardeş tutuklandı
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        Adana'da evlerinde ruhsatsız 12 silah, çelik yelek ve çok sayıda silah parçası ele geçirilen 2 kardeş tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Onur Mahallesi'ndeki müstakil eve operasyon düzenledi.

        Ekipler, evde yaptıkları aramada bir valizde ruhsatsız 11 tabanca, av tüfeği, çelik yelek, 34 şarjör, 19 silah parçası ve 4 mermi buldu. Bunun üzerine ikametteki Mehmet D. (49) ile kardeşi Şerif D. (42) gözaltına alındı.

        Emniyete götürülen zanlılar, evlerinde ele geçirilen silahlardan haberlerinin olmadığını öne sürdü.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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