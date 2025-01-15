Adana'da evlerinde ruhsatsız 12 silah ele geçirilen 2 kardeş tutuklandı

Ekipler, evde yaptıkları aramada bir valizde ruhsatsız 11 tabanca, av tüfeği, çelik yelek, 34 şarjör, 19 silah parçası ve 4 mermi buldu. Bunun üzerine ikametteki Mehmet D. (49) ile kardeşi Şerif D. (42) gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Onur Mahallesi'ndeki müstakil eve operasyon düzenledi.

Adana'da evlerinde ruhsatsız 12 silah, çelik yelek ve çok sayıda silah parçası ele geçirilen 2 kardeş tutuklandı.

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