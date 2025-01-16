Adana'da köprüden ırmağa devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Feke ilçesinde köprüden geçerken ırmağa devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Feke ilçesinde köprüden geçerken ırmağa devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı.
Serkan Bayrakçı'nın (33) kullandığı 68 ER 852 plakalı vinç, Feke-Saimbeyli kara yolu Tırtat mevkiinde, köprüden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Göksu Irmağı'na devrildi.
Kazada sürücü Bayrakçı ile araçtaki Ramazan Yıldız (40) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.
Araçta sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ramazan Yıldız, buradaki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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