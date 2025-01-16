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        Adana'da köprüden ırmağa devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Feke ilçesinde köprüden geçerken ırmağa devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:09 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:53
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        Adana'da köprüden ırmağa devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın Feke ilçesinde köprüden geçerken ırmağa devrilen vinçteki 2 kişi yaralandı.

        Serkan Bayrakçı'nın (33) kullandığı 68 ER 852 plakalı vinç, Feke-Saimbeyli kara yolu Tırtat mevkiinde, köprüden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Göksu Irmağı'na devrildi.

        Kazada sürücü Bayrakçı ile araçtaki Ramazan Yıldız (40) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.

        Araçta sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralılar, ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ramazan Yıldız, buradaki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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