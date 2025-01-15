Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:11 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinin dün kurşunlanmasına ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

        Feke ilçesinde oldukları belirlenen şüpheliler D.T.S. ve A.S. operasyonla yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde dün ikinci el eşya satışı yapılan Nizam Güvendik'in iş yerine gelen kişilerin haraç istediği, Güvendik'in kabul etmemesi üzerine şüphelilerin iş yerine pompalı tüfekle ateş açıp kaçtığı iddia edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rıza Akpolat için tutuklama talebi
        Rıza Akpolat için tutuklama talebi
        İstanbul'da sahte içki ölümleri yükseldi
        İstanbul'da sahte içki ölümleri yükseldi
        Zaharova'dan NATO Genel Sekreterine yanıt
        Zaharova'dan NATO Genel Sekreterine yanıt
        Beşiktaş, Solskjaer ile prensipte anlaştı!
        Beşiktaş, Solskjaer ile prensipte anlaştı!
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi!
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        ABD'den Güney Kıbrıs'a silah satışına izin
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        Ahmed Şara: Sınırdaki durum eski hâline dönmeli
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        İşlenmiş kırmızı etin fazla tüketimi demans riskini artırabilir
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Cengiz Ünder'e talipler var!
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!

        Benzer Haberler

        Adana'da eşini ve bacanağını öldüren, yoldan geçen 2 kişiyi yaralayan sanık...
        Adana'da eşini ve bacanağını öldüren, yoldan geçen 2 kişiyi yaralayan sanık...
        Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Adana'da kaçak silah imalatı yapan sanığa 5 yıl hapis
        Adana'da kaçak silah imalatı yapan sanığa 5 yıl hapis
        Bıçaklı, kaldırım taşlı komşu kavgası, kamerada
        Bıçaklı, kaldırım taşlı komşu kavgası, kamerada
        Saimbeyli'de "Bilgi ve Kültür Şöleni" düzenlendi
        Saimbeyli'de "Bilgi ve Kültür Şöleni" düzenlendi
        Adana'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
        Adana'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı