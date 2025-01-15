Adana'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün ikinci el eşya satışı yapılan Nizam Güvendik'in iş yerine gelen kişilerin haraç istediği, Güvendik'in kabul etmemesi üzerine şüphelilerin iş yerine pompalı tüfekle ateş açıp kaçtığı iddia edilmişti.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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