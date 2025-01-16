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        Adana'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobilde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 16:40 Güncelleme: 16.01.2025 - 16:40
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        Adana'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobilde sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili İmamoğlu ilçesi girişinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 322,69 gram sentetik uyuşturucu ve 22,80 gram esrar bulundu.

        Ekipler otomobildeki M.B, B.B. ve S.D'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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