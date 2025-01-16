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        Adana'da kaçak silah imalatı yapan sanığa 5 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde kaçak silah imalatı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 17:47 Güncelleme: 16.01.2025 - 17:47
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        Adana'da kaçak silah imalatı yapan sanığa 5 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde kaçak silah imalatı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.G. ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın Onur Mahallesi'ndeki evine polis ekiplerince operasyon düzenlendiği, adreste çekiç, torna makinesi, 2 silah, 9 tabanca namlusu, 4 silah kabzası ve birçok silah parçası ve kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştürmek için tüm parçaların mevcut olduğunu bildirerek A.G'nin "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık A.G. savunmasında, hakkındaki suçlamayı reddetti.

        Silah imalatı yapmadığını öne süren A.G, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Mahkeme heyeti, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 5 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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