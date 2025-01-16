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        Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 19:50 Güncelleme: 16.01.2025 - 19:57
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        Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, pas, koordinasyon ve taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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