Adana'da eşini ve bacanağını öldüren, yoldan geçen 2 kişiyi yaralayan sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı karısını ve bacanağını tabancayla öldüren, yoldan geçen 2 kişiyi de yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan Çelik ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Gökhan Çelik, maktul eşi Hatice Çelik ile aralarında anlaşmazlık bulunduğunu ve zaman zaman tartışma yaşadıklarını söyledi.

Olay öncesinde eşi tarafından aldatıldığını öne süren sanık Gökhan Çelik, "Olay günü otomobil içinde bacanağım Murat Akdöker, bana eşim Hatice Çelik'in başka birisini sevdiğini ve bu nedenden ötürü benden ayrılacağını söyledi. Bu konu sonrası aramızda tartışma çıktı. Otomobilde yaşadığımız tartışma sonrasında birden cinnet geçirdim. Çünkü çok sinirlendim. Ben iddia edildiği üzere polis memurlarına kesinlikle ateş etmedim. Zaten ben de askeri personelim. Polise yönelik ateş etmem söz konusu olamaz. Polislerle çatışmaya girmedim. Bu iddia da gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Müşteki avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, üzerine atılı suçlamalar yönünden cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ettiler.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz olması dikkate alınarak Gökhan Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, adli sicil kayıtlarına göre sanığın eski sevgilisi ile arasında "darp" suçlamasına ilişkin yargılama bulunduğu gerekçesiyle bu dosyanın akıbetinin sorulmasına, bu celse beyanı alınamayan müşteki ve tanıkların diğer celse dinlenilmesine karar verdi, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.