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        Adana'da denetimlerde 84 motosiklet trafikten men edildi

        Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde 84 motosiklet trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 21:07 Güncelleme: 17.02.2025 - 21:07
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        Adana'da denetimlerde 84 motosiklet trafikten men edildi
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        Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde 84 motosiklet trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 16-17 Şubat'ta kent genelinde motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

        Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti.

        Denetimlerde 3 bin 546 motosikleti kontrol eden ekipler, 1184 sürücüye cezai işlem uyguladı, 84 motosikleti trafikten men etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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