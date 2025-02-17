Adana'da denetimlerde 84 motosiklet trafikten men edildi
Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde 84 motosiklet trafikten men edildi.
Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde 84 motosiklet trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 16-17 Şubat'ta kent genelinde motosiklet denetimi gerçekleştirildi.
Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti.
Denetimlerde 3 bin 546 motosikleti kontrol eden ekipler, 1184 sürücüye cezai işlem uyguladı, 84 motosikleti trafikten men etti.
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