Adana Emniyet Müdürlüğüne destek veren iş insanlarına plaket takdim edildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğüne 105 aracın tahsis edilmesine katkı sunan iş insanlarına plaket takdim edildi.

Bir otelde düzenlenen törene Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, kurum müdürleri ve iş insanları katıldı.

Törende konuşan Vali Köşger, iş insanlarının İl Emniyet Müdürlüğünün araç ve gereç ihtiyacını karşılamak için kısa sürede harekete geçtiğini belirterek, sağlanan desteklerin kentteki güvenlik hizmetlerine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Çok kısa sürede 105 aracın İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiğini vurgulayan Köşger, "Adana'da yaşayan ve bu şehre gönül veren, bu şehre istihdam oluşturan, iş gücü oluşturan, ihracat yapan, değerli vatandaşlarımız üzerinize düşeni yaptınız. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, var olun. İş şimdi bundan sonra emniyetimizde. Bu şehrin daha yaşanılabilir olması için, bu şehrin daha güvenli olması için, bu şehrin daha köklü geleceği geçmişinden daha parlak bir istikbale yürümesi için emniyetimiz başta olmak üzere bütün güvenlik güçlerimiz üzerine düşen vazifeyi yapacak." diye konuştu.

Adana'nın Türkiye'nin en istikrarlı ve en güvenilir şehri olduğunu dile getiren Köşger, "Türkiye'nin en stratejik şehirlerinden birisi olan Adana, istikbalde çok daha parlak bir noktada olacak. Ben ona yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Köşger, iş insanlarına katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Bu ülke bizim, bu şehir bizim. Bu şehir sizin çocuklarınızın, geleceğinizin torunlarınızın yaşayacağı şehir." dedi.

Törende Emniyet Müdürlüğüne 105 aracın tahsis edilmesine katkı sunan iş insanlarına plaket takdim edildi.