Adana'da silahla yaralama ve kundaklama olaylarının 4 zanlısı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde aynı aileden 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı ve aileye ait aracın kundaklanması olaylarına karışan 4 şüpheli tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat'ta Gazipaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki bir iş yerine av tüfeğiyle ateş açılması sonucu Hatun (21), annesi Yeliz (47) ve babası Bülent Umaç'ın (47) yaralanması, ağabeyi Aras Umaç'a ait taksinin aynı yerde iki gün sonra kundaklanması olaylarına karışan şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin desteğiyle olayda silahı kullanan İdris İ. (40), bu kişinin kaçmasına yardım eden Fırat T. (35) ile kundaklama olayının zanlısı Erdal K'nin (22) kaçmasına yardım eden Aykut B'yi (33) saklandıkları adreslere operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

Mersin'e kaçtığı tespit edilen Erdal K. ise kente giden ekiplerce motosikletle seyir halindeyken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan saldırıda yaralanan Hatun Umaç'ın (21) Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

- Olay

Gazipaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki bir iş yerine 16 Şubat'ta av tüfeğiyle ateş açılması sonucu Hatun, annesi Yeliz ve babası Bülent Umaç yaralanmıştı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenen saldırıda yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

Olaydan 2 gün sonra iş yerinin önünde park halinde bulunan Hatun Umaç'ın ağabeyi Aras Umaç'a ait 01 T 1977 plakalı taksi ise kundaklanmıştı. Kundakçının aracını ateşe vermesini cep telefonuyla kaydeden Umaç, durumu polis ve itfaiyeye bildirmişti.

Saldırıda yaralanan Yeliz ve Bülent Umaç çifti hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Hatun Umaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerini 6 ay önce İdris İ'den kiraladığını, kira ödemesini 2 gün geciktirdiği gerekçesiyle silahlı saldırıya uğradıklarını ve araçlarının kundaklandığını öne sürmüştü.