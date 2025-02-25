Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Ceyhan Belediyesi, ramazanda her gün 10 bin ekmek dağıtacak

        Ceyhan Belediyesince ramazan süresince vatandaşlara her gün ücretsiz 10 bin ekmek dağıtacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:44 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ceyhan Belediyesi, ramazanda her gün 10 bin ekmek dağıtacak
        ABONE OL

        Ceyhan Belediyesince ramazan süresince vatandaşlara her gün ücretsiz 10 bin ekmek dağıtacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçede sosyal dayanışmayı artırmak için ramazan süresince çalışmalar gerçekleştirileceği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ramazanda kuracakları iftar çadırlarında her gün 1000 kişilik yemek ikram edileceğini ifade etti.

        İftar çadırlarının yanı sıra günlük 10 bin ekmeğin de ücretsiz olarak dağıtılacağını belirten Aydar, ramazanı birlikte dayanışma içinde ve paylaşarak geçireceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Cinayete teşebbüs gibi kaza!
        Cinayete teşebbüs gibi kaza!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!

        Benzer Haberler

        Adana'da buz tutan Obruk Şelalesi'nde sarkıtlar oluştu
        Adana'da buz tutan Obruk Şelalesi'nde sarkıtlar oluştu
        Çocuğa dayak görüntüleri nedeniyle çıkan kavgada öldürülmüş
        Çocuğa dayak görüntüleri nedeniyle çıkan kavgada öldürülmüş
        Küçük çocuğun dövüldüğü görüntüler nedeniyle çıkan kavgada öldürülmüş
        Küçük çocuğun dövüldüğü görüntüler nedeniyle çıkan kavgada öldürülmüş
        Adana'da hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan kişi ölü bulundu
        Adana'da hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan kişi ölü bulundu
        Seyhan Belediyesinde bazı işçiler iş bıraktı
        Seyhan Belediyesinde bazı işçiler iş bıraktı
        Adana'da Sarıçam'da öğrencilerden üst geçit talebi
        Adana'da Sarıçam'da öğrencilerden üst geçit talebi