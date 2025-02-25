Ceyhan Belediyesi, ramazanda her gün 10 bin ekmek dağıtacak

İftar çadırlarının yanı sıra günlük 10 bin ekmeğin de ücretsiz olarak dağıtılacağını belirten Aydar, ramazanı birlikte dayanışma içinde ve paylaşarak geçireceklerini kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ramazanda kuracakları iftar çadırlarında her gün 1000 kişilik yemek ikram edileceğini ifade etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçede sosyal dayanışmayı artırmak için ramazan süresince çalışmalar gerçekleştirileceği belirtildi.

Ceyhan Belediyesince ramazan süresince vatandaşlara her gün ücretsiz 10 bin ekmek dağıtacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.