Adana'da buz tutan Obruk Şelalesi'nde sarkıtlar oluştu
Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki soğuk hava nedeniyle buz tutan Obruk Şelalesi'nde sarkıtlar oluştu.
Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki soğuk hava nedeniyle buz tutan Obruk Şelalesi'nde sarkıtlar oluştu.
Adana'da hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle Saimbeyli ilçesinde bulunan Obruk Şelalesi buz tuttu.
Tabiat parkı içinde yer alan şelalenin bazı noktalarında buz sarkıtları oluştu.
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