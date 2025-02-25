Adana'da evinde kaçak silah imalatı yaptığı öne sürülen sanığa 6 yıl 6 ay hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki evinde kaçak silah imalatı yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık G.İ. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 11 Nisan 2024'te polis ekiplerince sanığın Şakirpaşa Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendiğini belirtti.

Adreste 3 ruhsatsız silah, 11 tabanca namlusu, birçok silah parçası, çekiç ve torna makinesi ele geçirildiğini aktaran savcı, G.İ'nin "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunmasında hakkındaki suçlamayı reddeden G.İ. ise "Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.