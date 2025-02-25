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        Adana'da sağlık kabininin kurşunlanıp haraç istenmesine ilişkin 3 tutuklama

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki bir sağlık kabininin kurşunlanarak 1 milyon lira haraç istenmesi olayına karıştığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:09 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:09
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        Adana'da sağlık kabininin kurşunlanıp haraç istenmesine ilişkin 3 tutuklama
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki bir sağlık kabininin kurşunlanarak 1 milyon lira haraç istenmesi olayına karıştığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        Gültepe Mahallesi'ndeki bir sağlık kabinine 18 Şubat'ta motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

        Yaralananın olmadığı silahlı saldırıda sağlık kabinine çok sayıda mermi isabet etti.

        Saldırının ardından bir kişi, sağlık kabininin işletmecisi Y.Y'yi telefonla arayıp 1 milyon lira haraç istedi. Ayrıca şüpheli, paranın verilmemesi halinde yeniden saldırıda bulunacakları tehdidinde bulundu.

        İşletmecinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, olay yerinin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin kimliğini tespit etti.

        Olayda motosikleti kullandığı öne sürülen Yusuf S. (20) ve silahla ateş ettiği iddia edilen Cumali K. (21), aynı mahalledeki evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Ekipler, şüphelilerin yanındaki Aziz Atacan Ş'yi (22) de gözaltına aldı. Adresteki aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Öte yandan, saldırıya karışan iki şüpheliyi azmettirdiği ileri sürülen Abdulbaki A. (29) da Balcalı Mahallesi'nde kaldığı eve yapılan baskınla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yusuf S, Cumali K. ve Abdulbaki A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Aziz Atacan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin motosikletle olay yerine gelmesi ve tabancayla sağlık kabinine ateş açtıktan sonra kaçmaları bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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