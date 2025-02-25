Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kaykayda hedef, uluslararası müsabakalarda yarışacak milli takım oluşturmak

        EREN BOZKURT - Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek kaykay sporcularını belirlemek için bölge seçmeleriyle birlikte Türkiye şampiyonası düzenleyeceklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaykayda hedef, uluslararası müsabakalarda yarışacak milli takım oluşturmak
        ABONE OL

        EREN BOZKURT - Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek kaykay sporcularını belirlemek için bölge seçmeleriyle birlikte Türkiye şampiyonası düzenleyeceklerini açıkladı.

        Yıldız, kaykay ve paten branşlarında faaliyet gösteren federasyonun çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

        Kaykay ve paten branşlarında 2 bin 225 lisanslı sporcu bulunduğunu, nisan ayında yurt dışından gelecek eğitmenlerin milli takım antrenörlerine eğitim vereceğini anlatan Yıldız, "Kaykay sporunu tanıtmak, yaygınlaştırmak ve geliştirmek için çalışacağız." diye konuştu.

        - Milli takıma 12 sporcu seçilecek

        Yıldız, 22 Şubat'ta düzenlenen Adana Açık Yarışması'nda belirlenen sporcuların milli takım gelişim kampına alınacağını ifade ederek, şunları söyledi:

        "Milli takıma seçilen sporcuları örnek göstererek, başka gençleri de bu camiaya kazandırmak istiyoruz. 10 bölgede seçmeler düzenleyeceğiz. Ardından temmuz ayında Türkiye şampiyonasını gerçekleştireceğiz. Şampiyona sonunda sokak ve çanak disiplinlerinden 12 sporcuyu milli takıma dahil edeceğiz."

        Yıldız, 14-28 Eylül'de ABD'de düzenlenecek Dünya Kaykay Şampiyonası'na ve İtalya, Almanya, Slovenya'daki uluslararası yarışmalara katılacaklarını da kaydetti.

        - "Hedefimiz, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları

        Kaykayın olimpik branşlar arasına girdiğine dikkati çeken Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Olimpiyatlar için 2026'nın haziran ayından sonra puan sıralamaları oluşacak. O zaman kadar çocuklarımızın tecrübe sahibi olmalarını ve yarışmalarda kendilerini göstermelerini istiyoruz. Hedefimiz, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kaykay branşında Türkiye'yi temsilen sporcularımızın katılmasını sağlamak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"

        Benzer Haberler

        Adana'da sağlık kabininin kurşunlanıp haraç istenmesine ilişkin 3 tutuklama
        Adana'da sağlık kabininin kurşunlanıp haraç istenmesine ilişkin 3 tutuklama
        Sağlık kabinine 12 el ateş edip, 1 milyon lira haraç istediler
        Sağlık kabinine 12 el ateş edip, 1 milyon lira haraç istediler
        Adana'da 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 33 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da kıyafetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay ha...
        Adana'da kıyafetine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay ha...
        Çukurova Şehir Orkestrası Adana'da konser verdi
        Çukurova Şehir Orkestrası Adana'da konser verdi
        Kozan'da huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 13 firari şüpheli tutukla...
        Kozan'da huzur ve güven uygulamalarında yakalanan 13 firari şüpheli tutukla...