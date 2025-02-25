Sağlık kabinine 12 el ateş edip, 1 milyon lira haraç istediler

ADANA’da yüzünü kaskla gizleyen Cumali K. (21), Yusuf S.’nin (20) kullandığı motosikletle gittiği sağlık kabinine 12 el ateş edip, kaçtı. İş yeri sahibi Yakup Y.’yi (38) arayıp 1 milyon lira haraç isteyen şüpheliler ile onları azmettirdiği öne sürülen Abdülbaki A. (29) yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 18 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzlerini kaskla gizleyen Cumali K., arkadaşı Yusuf S.’nin kullandığı motosikletle Yakup Y.’nin işlettiği sağlık kabininin önüne gitti. Motosikletten inen Cumali K., tabancayla sağlık kabinine 12 el ateş edip, Yusuf S. ile birlikte kaçtı. Şüpheliler, saldırıdan sonra telefonla aradıkları Yakup Y.’ye, “Bize 1 milyon lira vereceksin. Yoksa tekrar aynısını yaşarsın” dedi.

Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yakup Y.’nin ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Balcalı Mahallesi’nde belirlenen 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında Cumali K., Yusuf S. ile onları azmettirdiği öne sürülen Abdülbaki A. ve saklanmalarına yardımcı olduğu belirtilen Aziz Ş. (22) gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelilerden Cumali K., sorgusunda, “Abdülbaki, iş yerine gidip kurşunlamamızı istedi. İş yeri sahibinden para isteyeceğimizi söyledi” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cumali K., Yusuf S. ile Abdülbaki A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Aziz Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.