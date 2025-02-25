Adana'da hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan kişi ölü bulundu
Adana'nın Kozan ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan kişi arazide ölü bulundu.
Adana'nın Kozan ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan kişi arazide ölü bulundu.
Pekmezci Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Arık (60), dün hayvanlarını otlatmak için evinden çıktı.
Bir süre sonra hayvanların, Arık yanlarında olmadan eve dönmesi üzerine yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Ekipler, arazide yaptıkları arama çalışması sonucu Arık'ı evine yaklaşık 1 kilometre uzakta yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin ilk incelemelerine göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Arık'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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