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        Adana'da hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan kişi ölü bulundu

        Adana'nın Kozan ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan kişi arazide ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:10 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:10
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        Adana'da hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan kişi ölü bulundu
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        Adana'nın Kozan ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan kişi arazide ölü bulundu.

        Pekmezci Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Arık (60), dün hayvanlarını otlatmak için evinden çıktı.

        Bir süre sonra hayvanların, Arık yanlarında olmadan eve dönmesi üzerine yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        Ekipler, arazide yaptıkları arama çalışması sonucu Arık'ı evine yaklaşık 1 kilometre uzakta yerde hareketsiz yatarken buldu.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ekiplerin ilk incelemelerine göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Arık'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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