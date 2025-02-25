Adana'da hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan kişi ölü bulundu

Ekiplerin ilk incelemelerine göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Arık'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Pekmezci Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Arık (60), dün hayvanlarını otlatmak için evinden çıktı.

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