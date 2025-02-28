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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatları, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:44 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:01
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatlarından 28 Şubat açıklaması
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti teşkilatları, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Adana'da AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Ayşe Aktürk, parti binasında yaptığı açıklamada, 28 Şubat sürecinde seçilmiş hükümete silahların gölgesi altında görevinden el çektirildiğini söyledi.

        Darbeci zihniyetin hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalıştığını anımsatan Aktürk, "Ancak aziz milletimize 1000 yıl sürecek projeler dayatanlar, en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar." dedi.

        Aktürk, 2002 yılında iktidara gelen AK Parti'nin, geçen yıllar içinde sadece ülkede altyapı atılımı yapmakla kalmadığını, medyadan bürokrasiye, sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğrattığını vurgulayarak, "Bunların artıklarıyla da her koşulda mücadele devam etmektedir. Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar, vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millet, hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkarmıştır." diye konuştu.

        - Mersin

        AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, parti binası önünde darbe ve darbecilik zihniyetini kınamak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Türk milletinin hukuk ve sandık yoluyla tüm darbe yandaşlarının planlarını boşa çıkardığını belirten Aldemir, 15 Temmuz direnişinin bunun en büyük nişanesi olduğunu dile getirdi.

        Aldemir, teşkilat olarak çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, "Bizler AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacağız." ifadesini kullandı.

        - Hatay

        AK Parti İl İnsan Hakları Başkanı Asena Aslan Şener, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, 28 Şubat'ın başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız fakatsız, düpedüz bir darbe olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet, süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekun bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet, bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır."

        - Osmaniye

        AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, parti binası önünde yaptığı basın açıklamasında, darbe ve darbecilik zihniyetini kınadıklarını belirtti.

        Son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamalarının 28 Şubat dönemine özlem duyanların olduğunu bir kez daha hatırlattığını ifade eden Binboğa, şunları kaydetti:

        "Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini demokrasi dışı, hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir. Bu ülke için taş üstüne taş koymayı bırakın bilakis milletin sırtından kazandıklarıyla millete istikamet çizmeye çalışanları da yine en iyi milletin kendisi görüyor. Bizler AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz."​​​​​​​​​​​​​​

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