Vodafone Business ve TÜRKONFED, Anadolu'daki KOBİ'leri dijitalleştirmeye devam ediyor

Vodafone Business ve Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) işbirliğiyle hayata geçirilen "Teknolojiyle Güçlü KOBİ" etkinliği Adana'da yapıldı.

KOBİ'lerin dijital dönüşümü için Anadolu'daki şirketlere yönelik organize edilen etkinlik kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

İşletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine destek olmayı ve onları geleceğe hazırlamayı amaçlayan etkinlikte KOBİ'ler kapsamlı eğitimler, seminerler ve danışmanlık hizmetlerini birebir deneyimleyerek, dijital yetkinliklerini artırabilme fırsatı yakaladı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen programlar sayesinde işletmeler birbirleriyle iş ağı oluştururken, şirketlerin başarılı dijital dönüşüm örnekleri de ilk ağızdan dinlenmiş oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanayisinde lokomotif olan tüm Anadolu şehirlerine odaklanarak iletişim altyapılarına ve bu şehirlerdeki yerleşik teknoloji danışmanlık ekiplerine yatırım yaptıklarını söyledi.

- "Anadolu'daki her ölçekteki işletmenin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı sürdüreceğiz"

Büyük şehirlerin yanı sıra özellikle Anadolu'daki işletmelerin dijital dönüşümlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmesini çok önemsediklerini ifade eden Kestioğlu, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda da TÜRKONFED işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz 'Teknolojiyle Güçlü KOBİ' etkinliğiyle Adana'daki işletmeler ve KOBİ'lerimizle buluştuk. Dijital dönüşüm sürecinde destek arayan ve teknolojik yetkinliklerini artırmak isteyen KOBİ'lerimizle bir araya geldiğimiz bu etkinliğimizde sektör liderleri ve dijital dönüşüm uzmanları, katılımcılarımıza ilham verici konuşmalar yaparak dijital dönüşümün önemi ve uygulama stratejileri hakkında önemli bilgiler verdi. Koçluk oturumlarında Vodafone Business uzmanlarından dijital dönüşüm konusunda birebir danışmanlık alan işletmeler, diğer şirketlerle etkileşim kurabilme fırsatı yakaladı. Bizler Vodafone Business olarak Anadolu'da faaliyet gösteren her ölçekteki işletmenin bu yeni dijitalleşme çağına hızlı bir şekilde geçmelerini desteklemeye, şirketlerin daha akıllı, hızlı ve esnek olmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz."

- "Analizlerimiz her geçen gün gelişmeye devam ediyor"

Kestioğlu, Vodafone Business olarak sanayi şirketlerinin kendi kendilerine dijital olgunluk seviyelerini ölçümleyebilecekleri bilimsel bir test içeriği olan Dijital Yetkinlik Analizi'ni geçen yıl işletmelere sunduklarını, bugün 455 işletmeye ulaştıklarını dile getirdi.

Şu ana kadar Türkiye'de 16 ilin dijitalleşmesini ölçtüklerini, 11 sektör özelinde dijital ölçüm yapabildiklerini anlatan Kestioğlu, "Analizlerimiz her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Eğitim, sağlık, perakende, bilişim, inşaat, lojistik, tarım, restoran-kafe, turizm, finans sektörlerinde de bugün Dijital Yetkinlik Analizleri yapabiliyoruz. İşletmelerin skorlarına ve tavsiye raporuna baktığımızda öncelikli gelişmemiz gereken alanların altyapı, siber güvenlik ve veri yönetimi olduğunu gördük." diye konuştu.

Kestioğlu, Vodafone Business olarak özellikle altyapı, siber güvenlik ve veri yönetimi alanlarında ortalama skorlamaların altında kalan KOBİ ve işletmelere sundukları çözümlerle şirketlerin günümüz rekabet çağında geri kalmamalarına vesile olduklarını ifade etti.

- "En büyük kozumuz dijital dönüşüm ve inovasyon odaklı üretimdir"

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de dijitalleşmenin küresel rekabette belirleyici bir faktör haline geldiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin, genç ve teknolojiye yatkın nüfusu, dinamik girişimcilik ekosistemi ve üretim kabiliyetiyle dijital ekonominin sunduğu fırsatlardan yararlanabilecek güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti:

"Bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için dijitalleşmeyi hızlandıran, teknoloji yatırımlarını teşvik eden ve inovasyonu destekleyen politikaları hayata geçirmek zorundayız. Bugün dünya ekonomisinden aldığımız yüzde 1'lik payı artırmak, yüksek teknoloji ihracatımızı yüzde 3'ün üzerine çıkarmak için en büyük kozumuz dijital dönüşüm ve inovasyon odaklı üretimdir. Bunun yolu ise ileri teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve markalaşmış ihracattan geçiyor."

Sönmez, dijital dönüşüm sürecinde KOBİ'lerin önemli olduğunu belirterek, "Dijital ekonominin liderleri arasında yer almak istiyorsak işletmelerimizin dijital yetkinliklerini artırmak ve teknoloji yatırımlarına yön vermek zorundayız. Bu dönüşüm de yalnızca büyük ölçekli şirketlerin değil, KOBİ'lerin de kapsayıcı şekilde dijitalleşmesiyle mümkün. İşte bu proje kapsamında sağlayacağımız bilgi ve destekler, KOBİ'lerin dijitalleşme sürecini hızlandıracak." değerlendirmesinde bulundu.