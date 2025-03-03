Adana'da otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne, eşinin yaralanmasına yol açan sürücü ile babasına dava

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne, eşinin yaralanmasına neden olan tutuklu sanık hakkında 2 yıldan 15 yıla, suçu üstlendiği iddia edilen tutuksuz babası hakkında 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Solaklı Mahallesi'nde 28 Temmuz 2024'te D.I'nın (25) idaresindeki araçla çarptığı Elif Olgunoğlu'nun (41) öldüğü, eşi Mustafa Olgunoğlu'nun (48) yaralandığı kazayla ilgili savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü babası Y.I'nın yolcu konumunda olduğu, sürücü D.I. yönetimindeki otomobilin marketin önünde bulundukları sırada Elif ve kocası Mustafa Olgunoğlu'na çarptığı belirtildi.

Kazada Elif Olgunoğlu'nun hayatını kaybettiği, eşinin yaralandığı kaydedilen iddianamede, D.I'nın 70 promil alkollü olduğunun belirlendiği, sürücünün bu yönüyle asli ve tam kusurlu bulunduğu bilgisine yer verildi.

İddianamede, olaydan sonra ifadesi alınan Y.I'nın emniyet ekiplerine kazayı kendisinin yaptığını beyan ettiği ancak daha sonra vicdanen rahatsız olduğunu ve olay anında kendisinin yolcu konumunda bulunduğunu açıkladığı bildirildi.

Sanık D.I'nın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla, babası Y.I'nın ise "suçu üstlenme"den 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.