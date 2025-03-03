Adana'da 1 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
Adana'da 1 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 1 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesinde 2 hafif ticari araçta arama yaptı.
Araçlarda 1 ton gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.
Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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