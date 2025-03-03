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        Adana'da 1 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

        Adana'da 1 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 09:44 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:58
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        Adana'da 1 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
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        Adana'da 1 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sarıçam ilçesinde 2 hafif ticari araçta arama yaptı.

        Araçlarda 1 ton gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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