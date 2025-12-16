Adana'da tartıştığı kişinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürdü
Adana'da tartıştığı kişinin babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.
Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 31 Mart'ta çıkan kavgada T. Yıldız'ın (18) babası Engin Yıldız'ın (37) öldürülmesine ilişkin Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mert T. (18) ile bazı tanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada beyanı alınan maktul Engin Yıldız'ın babası müşteki Ş.Yıldız (dede), olay günü kavga sesi duyduğunu ve dışarı baktığında sokakta kalabalığın toplandığını söyledi.
Olay yerine doğru yürüdüğünde sanık Mert T'nin elinde bıçak gördüğünü belirten Ş. Yıldız, "Mert T. oğlumu iki kez bıçakladı. Oğlum kucağımda vefat etti. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.
Savunması alınan sanık Mert T. de önceki celse yaptığı savunmasını tekrar ettiğini ve Yıldız'ın oğlunun kendisine yumruk attığını iddia ederek,"Engin Yıldız olay yerinde aniden bana vurdu. Oğlu da bıçak salladı. Yere düşen bıçakla sadece nişanlımı korumak istedim. Maktulü öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.
Müşteki T. Yıldız ise sanığın savunmasının doğru olmadığını öne sürerek cezalandırılmasını talep etti.
Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın taraflarına gönderilmesini ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- Olay
Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 31 Mart'ta Mert T. kız arkadaşına rahatsızlık verdiği gerekçesiyle T. Yıldız (18) ile tartışmıştı. T. Yıldız'ın yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüşen olayda Yıldız'ın babası Engin Yıldız bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaydan sonra tutuklanan Mert T. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
