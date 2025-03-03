Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Husumetli aileler silaha sarıldı! Kanlı kavga | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        13 kişi gözaltına alındı! Husumetli aileler silaha sarıldı! Kanlı kavga!

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, husumetli oldukları öğrenilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Uğur Denli hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 08:47 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        13 kişi gözaltına alındı! Husumetli aileler silaha sarıldı! Kanlı kavga!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'da, alınan bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde, husumetli iki aile fertleri arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

        İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

        AA'daki habere göre tarafların birbirine silahla ateş açtığı kavgada Uğur Denli ve M.F.Ö. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        Hastanedeki müdahalelere rağmen Denli yaşamını yitirirken, M.F.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

        HASTANE ÖNÜNDE CİNAYET HAZIRLIĞI

        Öte yandan tedavisi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde devam eden M.F.Ö'nün bulunduğu hastanenin önünde tabanca ve giydikleri çelik yelekle otomobil içerisinde bekleyip saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen H.D. (26) ve D.D. (41) polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

        2 TUTUKLAMA, 12 GÖZALTI

        H.D. ve D.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği Aydın Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kuşadası
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Trump-Zelenskiy tartışması protesto edildi
        Trump-Zelenskiy tartışması protesto edildi
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu
        Ramazan'da uyku düzeninde 20 dakika kuralı nedir?
        Ramazan'da uyku düzeninde 20 dakika kuralı nedir?
        Eşi böyle veda etti
        Eşi böyle veda etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        Bitcoin, Trump'ın açıklamasıyla yükseldi
        Bitcoin, Trump'ın açıklamasıyla yükseldi
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"