Aydın'da, alınan bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Ege Mahallesi'nde, husumetli iki aile fertleri arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI AA'daki habere göre tarafların birbirine silahla ateş açtığı kavgada Uğur Denli ve M.F.Ö. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR Hastanedeki müdahalelere rağmen Denli yaşamını yitirirken, M.F.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

HASTANE ÖNÜNDE CİNAYET HAZIRLIĞI Öte yandan tedavisi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde devam eden M.F.Ö'nün bulunduğu hastanenin önünde tabanca ve giydikleri çelik yelekle otomobil içerisinde bekleyip saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen H.D. (26) ve D.D. (41) polisin kovalamacası sonucu yakalandı.