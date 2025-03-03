Adana'da cayrokopter destekli huzur ve güven uygulaması yapıldı

Mahalleleri havadan kontrol eden ekiplerin denetimi cayrokopterin içinden de kayda alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişi sağlamak amacıyla Doğankent, Solaklı ve Yunusoğlu olmak üzere 38 mahallede havadan cayrokopter destekli huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde jandarma tarafından cayrokopter destekli huzur ve güven uygulaması yapıldı.

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