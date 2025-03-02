Elektrikli bisiklete 5 kişi bindi; o anlar kamerada

İlçeye bağlı Türkeli Mahallesi’nde akşam saatlerinde 5 kişinin elektrikli bisiklete bindiğini görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü, tepkiye neden oldu.

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