Adana'da tırda uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 sanığa 18'er yıl hapis cezası

Adana'da bir tırda 11 kilo 780 gram esrar geçirilmesine ilişkin tutuklu yargılanan 3 sanığa 18'er yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ö.Ç, N.Ö. ve İ.Ç. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 14 Haziran 2024'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince otoyolda durdurulan N.Ö. idaresindeki tırda, sürücü yatağının altındaki çantada 11 kilo 780 gram esrar ele geçirildiğini belirtti.

Aracın "öncüsü" konumundaki tırın sürücüsü Ö.Ç. ve yanındaki İ.Ç'nin de N.Ö. ile irtibatta olduğunu aktaran savcı, 3 sanığın fikir ve eylem işbirliğinde hareket ettikleri dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanıklar ise savunmalarında haklarındaki iddiaları reddetti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.