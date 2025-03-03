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        Evi terk eden sevgilisini, geri dönme teklifini reddedince tabancayla ağır yaraladı

        ADANA'da atık kağıt toplayıcısı Suriye uyruklu Abid Abdennur (26), dini nikahla birlikte yaşarken evi terk eden Esma el-Ahmed'i (25), barışma isteğini reddedince tabancayla vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 09:55 Güncelleme: 03.03.2025 - 10:00
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        Evi terk eden sevgilisini, geri dönme teklifini reddedince tabancayla ağır yaraladı
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        ADANA’da atık kağıt toplayıcısı Suriye uyruklu Abid Abdennur (26), dini nikahla birlikte yaşarken evi terk eden Esma el-Ahmed’i (25), barışma isteğini reddedince tabancayla vurdu. Abdennur polis tarafından yakalanıp tutuklanırken, hastanede tedavisi süren Esma’nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

        Olay, 25 Şubat saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Suriye uyruklu Esma el-Ahmed, dini nikahla birlikte yaşadığı atık kağıt toplayıcısı Abid Abdennur ile anlaşamayınca evi terk edip, akrabasının yanına gitti. Genç kadını çalıştığı geri dönüşüm tesisine çağıran Abdennur, eve geri dönmesini istedi. Ancak Esma el-Ahmed bu talebi geri çevirince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdennur, belinden çıkardığı tabancayla Esma el-Ahmed’i karnından ve sırtından vurup, kaçtı.

        SUÇ SİLAHIYLA YAKALANDI

        Çalışanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Esma, ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Esma’nın sağlık durumunun ağır olduğu belirlendi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abid Abdennur’un yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi bir sokakta yürürken yakaladı. Olayda kullandığı tabanca ise üst aramasında ele geçirildi.

        TUTUKLANDI

        Emniyete götürülen Abid Abdennur, ifadesinde, şiddetli geçimsizlik yaşadıkları gerekçesiyle Esma’nın evi terk ettiğini öne sürerek, “Onu çok seviyordum. Barışma isteğimi bir türlü kabul etmedi. Ben de sinirlenip, vurdum” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdennur, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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