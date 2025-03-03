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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yeşilay heyetini kabul etti

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:21 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:21
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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yeşilay heyetini kabul etti
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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Köşger, Yeşilay Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen kabulde, Şube Başkanı Yıldırım, Başkan Yardımcısı Cumali Başboğa, Kadın Komisyonu Başkanı Dudu Ecemiş, Gençlik Komisyonu Başkanı Eylül Kalender, yönetim kurulu üyeleri ve ilçe temsilcilerinden oluşan heyetle görüştü.

        Yeşilay Adana Şubesince gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Köşger, "Bağımlılığın her türlü çeşidiyle mücadele, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için hepimizin üzerine düşen bir görevdir. Bu görevde en güçlü silahımız da bilgi ve farkındalıktır." ifadesini kullandı.

        Köşger, Yeşilay Haftası’nın toplumsal duyarlılığın artırılması adına önemli fırsat olduğunu belirterek, Yeşilayın bu görevi yıllardır başarıyla yürüttüğünü, kendilerinin de Adana'daki mücadelenin destekçisi olduklarını kaydetti.

        Yıldırım da kabulü ve desteklerinden dolayı Vali Köşger'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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