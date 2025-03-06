Adana'da 785 ilaç ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki ev, iş yeri ve aracında 785 ilaç ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki ev, iş yeri ve aracında 785 ilaç ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, izinsiz ve ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin ikametiyle iş yeri ve aracında yapılan aramada 785 ilaç bulundu.
Gözaltına alınan zanlı hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması" suçundan soruşturma başlatıldı.
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