Adana'da 785 ilaç ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı

Gözaltına alınan zanlı hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması" suçundan soruşturma başlatıldı.

Şüphelinin ikametiyle iş yeri ve aracında yapılan aramada 785 ilaç bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, izinsiz ve ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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