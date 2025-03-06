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        Adana'da 785 ilaç ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı

        Adana'nın Ceyhan ilçesindeki ev, iş yeri ve aracında 785 ilaç ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 10:42 Güncelleme: 06.03.2025 - 10:53
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        Adana'da 785 ilaç ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı
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        Adana'nın Ceyhan ilçesindeki ev, iş yeri ve aracında 785 ilaç ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, izinsiz ve ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Şüphelinin ikametiyle iş yeri ve aracında yapılan aramada 785 ilaç bulundu.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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