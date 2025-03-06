Doğu Akdeniz'de gözlemlenen flamingo sayısı geçen yıla göre iki katına çıktı

EREN BOZKURT - Türkiye'nin önemli sulak alanlarının yer aldığı Doğu Akdeniz'de, flamingo sayısı geçen yılın kış ortası su kuşu sayımının iki katını aşarak 23 bin 303 olarak kayda geçti.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Avrupa, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası ve Asya'nın batısının içinde bulunduğu "Batı Palearktik" olarak adlandırılan bölgeyle eş zamanlı yürütülen kış ortası sayımında bu yıl 70 türden 311 bin 945 su kuşu tespit edildi.

Doğa Araştırmaları Derneğinin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü adına yürüttüğü kış ortası sayımında, Doğu Akdeniz'in 15 sulak alanında 23 bin 303 flamingo gözlemlendi.

Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli dinlenme ve beslenme alanlarından olan bölgede geçen yıl 11 bin 268 olarak kayda geçen flamingo sayısındaki yüzde 106,8'lik artış dikkati çekti.

En fazla flamingo, Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan Akyatan Lagünü'nde gözlemlendi.

- "Flamingolardaki artış bizim için çok kıymetli oldu"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdür Yardımcısı Hilmi Çatal, AA muhabirine, Doğu Akdeniz'de bu yıl kış ortası su kuşu sayımının 17-22 Ocak'ta tamamlandığını söyledi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de toplam 311 bin 945 su kuşu sayıldığını belirten Çatal, tür olarak en fazla sakar mekenin gözlemlendiğini vurguladı.

Çatal, sakar mekenin ardından en fazla çamurcun ve flamingonun sayıldığını anlatarak, "2024 yılı kış ortası su kuşu sayımında 11 bin 268 olan flamingo sayısı 2025'te 23 bin 303'e yükseldi. Flamingolardaki artış bizim için çok kıymetli oldu." dedi.

Çukurova Deltası'nda yapılan çalışmaları anlatan Çatal, şöyle konuştu:

"Popülasyon artışının en önemli sebebi söz konusu türlerin yaşam ortamlarının korunması ve iyileştirilmesi. Bu kapsamda etkin koruma ve kontrol faaliyetleriyle, kaçak avcılıkla mücadele veya ekosistem tahribatının önlenmesine yönelik her türlü faaliyeti bölge müdürlüğümüzde yürütmekteyiz."