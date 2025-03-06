Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası Adana'da devam ediyor
Türkiye Tekvando Federasyonunca organize edilen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası Adana'da sürüyor.
Türkiye Tekvando Federasyonunca organize edilen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası Adana'da sürüyor.
Serinevler Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada, 35 ilden 800'den fazla sporcu mücadele ediyor.
Farklı kategorilerde dereceye giren tekvandoculara madalyaları verildi.
Şampiyona, 8 Mart'ta sona erecek.
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