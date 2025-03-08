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        Adana'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası tamamlandı

        Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:11 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:25
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        Adana'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası tamamlandı
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        Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Adana'da düzenlenen Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası sona erdi.

        Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 35 ilden 800'den fazla sporcu katıldı.

        Tekvandocular, farklı kategorilerde derece elde etmek için mücadele etti.

        Dereceye giren sporculara madalyaları protokol tarafından verildi.

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