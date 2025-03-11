Adana'da uyuşturucu ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı

Bunun üzerine sürücü Botan Ö. (29) ve yanındaki Erhan B. (42) gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun arkasına gizlenmiş iki pakette 100 gram esrar bulundu.

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