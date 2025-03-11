Adana'da uyuşturucu ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 100 gram esrar ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 100 gram esrar ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu bulunduğundan şüphelendiği bir kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun arkasına gizlenmiş iki pakette 100 gram esrar bulundu.
Bunun üzerine sürücü Botan Ö. (29) ve yanındaki Erhan B. (42) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Botan Ö. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Erhan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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