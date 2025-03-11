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        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 100 gram esrar ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 09:53 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:09
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        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 100 gram esrar ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu bulunduğundan şüphelendiği bir kamyoneti durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun arkasına gizlenmiş iki pakette 100 gram esrar bulundu.

        Bunun üzerine sürücü Botan Ö. (29) ve yanındaki Erhan B. (42) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Botan Ö. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Erhan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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