Adana'da LNG depolama tankında çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama tankında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) depolama tankında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenidam Mahallesi'ndeki Seyhan Atık Su Arıtma Tesisi'nde bulunan LNG depolama tankında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını söndürdü.
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