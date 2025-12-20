Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Yılbaşı öncesinde çiçekçilerde hareketlilik yaşanıyor

        YAKUP SAĞLAM - Türkiye'nin önemli kesme gül ve salon bitkisi üretim merkezlerinden Çukurova'da, yılbaşı öncesinde çiçekçilerde hareketlilik yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 11:14 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılbaşı öncesinde çiçekçilerde hareketlilik yaşanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YAKUP SAĞLAM - Türkiye'nin önemli kesme gül ve salon bitkisi üretim merkezlerinden Çukurova'da, yılbaşı öncesinde çiçekçilerde hareketlilik yaşanıyor.

        Hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, yılbaşı için özellikle kırmızı ağırlıklı çiçekleri piyasaya sunuyor.

        Şans getirdiğine inanılan kokina başta olmak üzere rengarenk çiçeklerin süslediği tezgahlarda yılbaşı öncesi hareketlilik yaşanıyor.

        - Kokina çiçeğine talep artıyor

        Gardenkoala Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Fatih Çiçek, AA muhabirine, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yılbaşı döneminde çiçek talebinin arttığını söyledi.

        Bu doğrultuda kendilerinin de üretimlerini artırdığını belirten Çiçek, şöyle konuştu:

        "Yılbaşına özel olarak kırmızı rengin ağırlıklı olduğu bitkiler ve süsleri piyasaya satıyoruz. Özellikle kokina çiçeği öne çıkıyor. Yılbaşında kokina koyduğunda bir sene içerisinde kurumaz ve canlığını korursa bunun eve şans getireceği düşünülüyor. Bunun dışında halk arasında 'para ağacı' denilen pachira, 'şans bambusu' lucky ve Atatürk çiçeği dediğimiz ponsetya var. Yılbaşı döneminde insanlar daha çok bu tarz ürünleri tercih ediyor. Bu dönemde insanlar birbirlerini mutlu etmek için çiçek alıyor ve bu da sektörümüzü olumlu etkiliyor."

        Çiçek, ürünlerini Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra 12 ülkeye gönderdiklerini, yılbaşı öncesinde ise en çok Rusya ve Gürcistan'a çiçek ihraç ettiklerini dile getirdi.

        - "Satışlarımızdan memnunuz"

        Çiçekçi Hüseyin Acar da yılbaşı öncesinde kokina ve diğer çiçek türlerinde satışlarının arttığını belirtti.

        Siparişler dolayısıyla hareketli günler yaşadıklarını ifade eden Acar, "Özellikle kokina çok fazla satılıyor. Satışlarımızdan memnunuz. Geçen yıl 5 bin demet kokina satmıştık, bu sene de 10 bin demet satmayı hedefliyorum." dedi.

        Çiçekçi Mesut Yılmaz ise yılbaşı öncesi yaşanan hareketlilikten memnun olduklarını belirterek, işlerinin geçen yıla göre daha iyi olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Bakan Yaşar Güler'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Saran, Çağlayan Adliyesine geldi
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        İstanbul'da darp ve gasp dehşeti! Susturucu takılı silahla evi bastılar!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        TCMB, reeskont ve avans faiz oranlarını indirdi
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu
        Bu belirtilere dikkat!
        Bu belirtilere dikkat!
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Katma değerli bir üretime odaklanmalıyız
        Katma değerli bir üretime odaklanmalıyız
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Adana'da özel gereksinimli bireyler atıkları ekonomiye kazandırarak gelir e...
        Adana'da özel gereksinimli bireyler atıkları ekonomiye kazandırarak gelir e...
        Polisin şüphelendiği şahsın 9 yıl 2 ay hapis cezası çıktı: Cezaevine teslim...
        Polisin şüphelendiği şahsın 9 yıl 2 ay hapis cezası çıktı: Cezaevine teslim...
        Adanalılar yılbaşında hindi değil, tavuk dolması tercih ediyor
        Adanalılar yılbaşında hindi değil, tavuk dolması tercih ediyor
        Adana'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Adana'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Baba yadigarı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
        Baba yadigarı otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
        Adana'da FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Adana'da FETÖ sanığı eski askeri okul öğrencisine 6 yıl 3 ay hapis cezası