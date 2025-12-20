Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da özel gereksinimli bireyler atıkları ekonomiye kazandırarak gelir elde ediyor

        BEYZA KAYNARPUNAR - Adana'da özel gereksinimli bireyler, yoğurt kovası, şişe, iplik, gazete gibi atıkları yeniden ekonomiye kazandırarak gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 20.12.2025 - 11:06
        Şakirpaşa Özel Eğitim Meslek Okulu, özel gereksinimli bireylerin el becerilerinin geliştirilmesine ve çevre bilinci kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla "Atıktan Sanata" projesini başlattı.

        Haftada 15 saat uygulamalı eğitim alan 40 öğrenci, öğretmenlerinin de desteğiyle okulun atölyesinde atık malzemeleri yeniden ekonomiye kazandırıyor.

        Öğrenciler, gazete, iplik, taş, yoğurt kovası, şişe gibi atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırarak hem el becerilerini geliştiriyor hem de yaptıkları ürünleri satarak kazanç elde ediyor.

        - "Sıfır atık yaklaşımını eğitimimizin merkezine aldık"

        Okul Müdürü Şehmus Yaman, AA muhabirine, projeyle geri dönüşümün önemine dikkati çekmeye çalıştıklarını söyledi.

        Projeyle hem atıkları değerlendirdiklerini hem de özel gereksinimli bireylerin el becerilerinin gelişimine katkı sağladıklarını anlatan Yaman, şöyle konuştu:

        "Sıfır atık yaklaşımını eğitimimizin merkezine aldık. Öğrencilerimizle atıkları dönüştürerek hem çevre bilinci kazandırıyor hem de onların bedensel ve zihinsel becerilerini geliştiriyoruz. Amacımız, çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi ve üretken bireyler yetiştirmek. Sıfır atık projeleri bizim için sadece çevre çalışmaları değil, aynı zamanda öğrencilerin gelişimini destekleyen güçlü bir eğitim modelidir."

        - "Çalışmalar bireylerin öz güven kazanmalarına katkı sağlıyor"

        El sanatları öğretmeni Medine Bayramoğlu da çalışmanın öğrencilerin zihinsel gelişimlerine de katkı sağladığını ifade etti.

        Öğrencilerin evlerinden getirdikleri atıkları okulun atölyesinde dekoratif ürünlere dönüştürerek yeteneklerini keşfettiklerini anlatan Bayramoğlu, şunları kaydetti:

        "Geri dönüşüm malzemelerini kullanarak hem çevre bilinci oluşturuyoruz hem de sanatla üretmenin keyfini yaşıyoruz. Her bireyin bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz ve onların yaratıcılığını görünür kılmaya çalışıyoruz. Atık malzemeler özel bireylerin elinde anlamlı sanat eserlerine dönüşüyor. Bu çalışmalar bireylerin öz güven kazanmalarına ve topluma aktif katılımlarına katkı sağlıyor. Projemiz aynı zamanda sürdürülebilirlik konusunda da farkındalık oluşturmayı hedefliyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

