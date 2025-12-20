Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        20.12.2025 - 10:00
        Adana'da hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kiremithane Mahallesi'nde şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

        Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan Hüseyin K'nin (37) "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

