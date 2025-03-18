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        Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 41 şüpheli tutuklandı

        Adana Valiliği, "Yoldaşlar" suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 65 şüpheliden 41'inin tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 01:57 Güncelleme: 18.03.2025 - 01:57
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        Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 41 şüpheli tutuklandı
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        Adana Valiliği, "Yoldaşlar" suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 65 şüpheliden 41'inin tutuklandığını bildirdi.

        Valiliğin açıklamasına göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 33 ayrı olaya karıştığı belirlenen elebaşılığını tutuklu H.T'nin yaptığı "Yoldaşlar" silahlı suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı araştırma başlattı.

        Araştırmaların ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 820 polisin katılımıyla Adana merkezli İstanbul, Osmaniye, Mersin ve İzmir'de 75 şüpheliye yönelik 80 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda zanlılardan 65'i yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 4 el bombası, 2'si otomatik 19 tabanca, 6 pompalı tüfek, 767 mermi, 2 bin 514 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 24'ü serbest bırakıldı.

        Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 10 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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