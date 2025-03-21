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        Adana'da özel eğitim merkezinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki özel eğitim merkezinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:53 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:53
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        Adana'da özel eğitim merkezinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki özel eğitim merkezinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

        Seyhan Mahallesi'ndeki bir özel eğitim merkezinden, 3 Mart'ta yüzünü cerrahi maske ve kapüşonla gizleyen şüpheli tarafından 2 dizüstü bilgisayar, cep telefonu, güvenlik kamerası kayıt cihazı ve 300 lira çalındı.

        İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli Ş.Ö'yü adresine düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Adreste yapılan aramada, özel eğitim merkezinden çalınan eşyalar bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının özel eğitim merkezine pencereden girmesi ve odalarda gezerek elektronik eşyaları çalması yer alıyor.

        Ayrıca, öğretmenler odasındaki askıda bulunan bez çantayı kafasına geçirerek gizlenmeye çalıştığı görülen zanlının, merkezden çıktıktan sonra çaldığı eşyalarla çevredeki başka iş yerlerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendiği tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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