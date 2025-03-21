Adana'da özel eğitim merkezinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Ayrıca, öğretmenler odasındaki askıda bulunan bez çantayı kafasına geçirerek gizlenmeye çalıştığı görülen zanlının, merkezden çıktıktan sonra çaldığı eşyalarla çevredeki başka iş yerlerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendiği tespit edildi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Seyhan Mahallesi'ndeki bir özel eğitim merkezinden, 3 Mart'ta yüzünü cerrahi maske ve kapüşonla gizleyen şüpheli tarafından 2 dizüstü bilgisayar, cep telefonu, güvenlik kamerası kayıt cihazı ve 300 lira çalındı.

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