Adana'da tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili 1 zanlı yakalandı

Adana'da Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen yazılı kesme taş ve 19 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alınan merkez Yüreğir ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen yazılı kesme taş ve 19 obje ile dedektör, 3 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait mermiler ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.