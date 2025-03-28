Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivaspor ile karşılaşacak.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivaspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda, saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ligde 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden ancak 12 puan silme cezası nedeniyle eksi 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'un, sezonun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti.
Mavi-lacivertliler, sezonun ilk yarısındaki maçta Sivaspor'a sahasında 4-2 yenilmişti.
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