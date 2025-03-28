Adana'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerinin isimi öğrenilemeyen 01 YN 060 plakalı kamyonet ile 01 RF 709 plakalı tır Varsaklar Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, kazada yaralanan Ersen N. ve Abdulsamet A'yı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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