Kozan'da iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Turgut Özal Bulvarı'nda Fevzi K'nin kullandığı 80 AAV 820 plakalı motosikletle Mert K. idaresindeki 01 AYA 317 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletlerdeki sürücüler yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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