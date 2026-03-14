        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana Demirspor-Serikspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 31. hafta müsabakasında sahasında Serikspor'a 4-1 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Kubilayhan Yücel, iyi pas yaparak iyi bir futbol ortaya koymaya çalıştıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yücel, maça iyi hazırlanmalarına rağmen karşılaşmanın ilk dakikasında gol yediklerini söyledi.

        Golün ardından bir süre oyuna adapte olmakta zorlandıklarını ifade eden Yücel, "İkinci yarıda ise daha iyi bir performans sergiledik. İlk yarıdaki pozisyon hatalarını ikinci yarıda fazla yapmadık ve futbol oynamaya çalıştık. Maç 4-1 sona erdi. İyi pas yaparak iyi bir futbol ortaya koymaya çalıştık." diye konuştu.




        - Serikspor cephesi

        Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran ise uzun bir aradan sonra galip gelerek üç puan kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Adana Demirspor galibiyetiyle bir seri yakalamak istediklerini ifade eden Boran, şunları kaydetti:

        "Önümüzdeki hafta içeride Sakarya ile oynayacağız. Daha sonra Sarıyer ve Van maçlarımız var. Sakarya ve Sarıyer özellikle bizim rakiplerimiz. Bu maçları da kazanıp üst üste alacağımız galibiyetlerle mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Her hafta söylediğimiz gibi bulunduğumuz durumu kanıksamadık. Yaşadığımız sorunlara rağmen mücadele etmeye devam edeceğiz. Ligde kalmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

